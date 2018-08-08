В Эстонии нашли вероятное место падения ракеты НАТО

08 августа 2018, 21:40
Фото: AP/Royal Air Force
Эстонским военным удалось найти вероятное место падения боевой ракеты класса "воздух-воздух", случайно выпущенной испанским истребителем.
Как рассказал командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге, после восстановления траектории полета было найдено и место в лесу со следами взрыва. Зона взрыва небольшая, сообщает РИА Новости. Место находится в природном заповеднике Эндла.
"Как ракета была выпущена, мы на данном этапе расследования комментировать не можем. Точно известно, что двигатель ракеты был запущен и ракета вылетела", – отметил Валге, добавив, что расследование продолжается.
Отмечается также, что при менее удачном стечении обстоятельств ракета могла долететь до России. "Если бы ракета полетела в восточном направлении, то теоретически могла бы попасть по ту сторону Чудского озера на территорию Российской Федерации", – пояснил командующий ВВС.
Инцидент произошел 7 августа. В южной части воздушного пространства Эстониии истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 по ошибке выпустил боевую ракету типа "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM.
Снаряд обладает механизмом самоуничтожения, который был активирован, однако существует вероятность, что ракета все же достигла земли.
Премьер Эстонии Юри Ратас обсудил происшествие с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он подчеркнул, что никто не пострадал.
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