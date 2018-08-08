Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

08 августа 2018, 21:40

В Эстонии нашли вероятное место падения ракеты НАТО

происшествия за рубежом

Фото: AP/Royal Air Force

Эстонским военным удалось найти вероятное место падения боевой ракеты класса "воздух-воздух", случайно выпущенной испанским истребителем.

Как рассказал командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге, после восстановления траектории полета было найдено и место в лесу со следами взрыва. Зона взрыва небольшая, сообщает РИА Новости. Место находится в природном заповеднике Эндла.

"Как ракета была выпущена, мы на данном этапе расследования комментировать не можем. Точно известно, что двигатель ракеты был запущен и ракета вылетела", – отметил Валге, добавив, что расследование продолжается.

Отмечается также, что при менее удачном стечении обстоятельств ракета могла долететь до России. "Если бы ракета полетела в восточном направлении, то теоретически могла бы попасть по ту сторону Чудского озера на территорию Российской Федерации", – пояснил командующий ВВС.

Инцидент произошел 7 августа. В южной части воздушного пространства Эстониии истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 по ошибке выпустил боевую ракету типа "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM.

Снаряд обладает механизмом самоуничтожения, который был активирован, однако существует вероятность, что ракета все же достигла земли.

Премьер Эстонии Юри Ратас обсудил происшествие с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он подчеркнул, что никто не пострадал.

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать