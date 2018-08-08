Премьер Эстонии обсудил с генсеком НАТО инцидент с ракетой

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Премьер Эстонии Юри Ратас обсудил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом инцидент с ракетой над Эстонией. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне в южной части воздушного пространства Эстониии истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 по ошибке выпустил боевую ракету типа "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM.

Сейчас военные уточняют точную траекторию полета ракеты. Расследованием занимаются ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.

Ратас в разговоре со Столтенбергом назвал это серьезным происшествием. Он отметил, что в результате ЧП никто не пострадал.