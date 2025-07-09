"Известия": пенсионерка из Канады родом из России отдала мошенникам 250 тысяч долларов

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Жительница Канады родом из России в возрасте 71 года стала жертвой мошенников на Родине, сообщает газета "Известия". Женщина передала аферистам 250 тысяч долларов.

В ноябре 2024 года жертве позвонил якобы сотрудник ФСБ. Он рассказал о том, что на имя женщины открыли банковские счета, с которых шли деньги для ВСУ. Для "урегулирования" ситуации пенсионерке сказали прилететь в Москву и временно отдать свои накопления в "казначейство ФСБ".

Жительница Канады в феврале 2025 года прилетела в российскую столицу и по приказу злоумышленников сняла со своих счетов 250 тысяч долларов и передала их незнакомцу. После передачи денег женщина вернулась в Канаду, однако аферисты продолжили звонить. О произошедшем пенсионерка рассказала сыну в июле. Правоохранители начали проверку случившегося.

Ранее четырех человек арестовали в Москве и Подмосковье по подозрению в обмане пожилых людей. Мошенники притворялись соцработниками и предлагали компенсации за якобы поддельные БАДы. Жертв убеждали заплатить процент от суммы компенсации. Следователи занимаются делом.