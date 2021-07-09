Прокуратура начала проверку после инцидента с хлопком газа на судне в Анапе

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Южная транспортная прокуратура организовала проверку после информации о хлопке газа на прогулочном судне в Анапе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По некоторой информации, ЧП произошло еще 25 июня. Инцидент не привел к разрушениям.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в районе села Витязево в Анапе утонули двое взрослых мужчин и ребенок 2008 года рождения. По предварительным данным, последнего затянуло отбойным течением. Помочь ему попытался отец со своим приятелем, однако те справиться с тягуном также не сумели.

