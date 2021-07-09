В Австрии электричка со школьниками сошла с рельсов и рухнула в реку

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В Зальцбурге региональная пассажирская электричка, в которой находились школьники, сошла с рельсов и рухнула в реку Муру. Об этом сообщил ТАСС начальник региональной спасательной операции Красного Креста Антон Шильхер.

"В поезде находились 54 школьника, 17 человек получили легкие травмы", – сказал Шильхер.

Как уточняется, все пассажиры электрички были гражданами Австрии.

7 июля сообщалось, что не менее 30 человек стали жертвами столкновения двух поездов на юге Пакистана. Отмечалось, что авария произошла в районе города Готки в провинции Синд. Там между железнодорожными станциями столкнулись два экспресса. Как объяснил представитель железных дорог, один из составов сошел с рельсов и врезался в другой поезд.

