Дела о посещении Джигурдой и Волочковой Дивеева рассмотрят в Москве

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Дела актера Никита Джигурды и балерины Анастасии Волочковой по поводу посещения села Дивеева рассмотрят в столице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Административные материалы по поводу дела Джигурды уже направлены в Москву. Документы касательно правонарушения Волочковой также уже находятся в столице. Решение в отношении балерины было принято в связи с ее совместным с водителем ходатайством о рассмотрении дела по месту ее жительства в Москве.

В СМИ сообщалось, что Джигурда и двое его спутников отправились в Серафимо-Дивеевский монастырь, когда он был закрыт для посещения. В связи с этим было составлено три протокола по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях.

Волочкова также совершала визит в монастырь. Фотографии с места посещения она разместила в своем аккаунте в Instagram. В связи с этим ей выписали штраф за нарушение правил санитарной безопасности.

Балерина раскритиковала данное решение, заявив, что не знала о том, что губернатор против добра и приезда паломников. В ответ глава региона Глеб Никитин напомнил Волочковой, что перед законом все равны как в его области, так и в стране.

Ранее Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь и прилежащее к нему село Дивеево были закрыты на карантин из-за вспышки заболеваний коронавирусом. По данным СМИ от 25 апреля, COVID-19 одновременно выявили у 48 сестер монастыря.

В настоящий момент, согласно информации регионального Оперштаба, в Дивееве коронавирус обнаружили у 424 человек.