12:15
Фото: depositphotos/zimmytws
Тело россиянина нашли в гостевом доме в Таиланде, сообщает "Экспресс газета".
Инцидент произошел в районе Джомтьен курорта Паттайя. Тело россиянина нашли сотрудники гостевого дома. На место происшествия прибыли полицейские.
Они не обнаружили следов борьбы. Хозяйка гостевого дома сообщила, что скончавшийся просил ее о помощи. По ее словам, он не хотел возвращаться домой, хотя у него был билет на самолет в Россию на 9 июля.
Ранее в Армении нашли мертвым россиянина. Погибшим оказался военнослужащий 102-й российской военной базы. Рядом с ним было обнаружено письмо. Местным Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".
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