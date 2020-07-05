В Армении нашли мертвым российского военного

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Российский военнослужащий погиб в Гюмри. Правоохранительные органы Армении начали проверку. Об этом РИА Новости сообщили Южном военном округе.

Тело нашли в одном из домов, на месте также обнаружили письмо. По данным СМИ, погибший – 20-летний гражданин России, военнослужащий 102-й российской военной базы.

В Следственном комитете Армении заявили, что военный был контрактником. В Генпрокуратуре Армении указали, что возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

В городе Гюмри Ширакской области Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года дислоцируется военная база РФ. В 2010-м срок ее пребывания продлили до 2044 года.

Военнослужащий-контрактник ВС РФ погиб в ДТП в Сирии. По предварительным данным, причиной аварии могла стать неисправность автомобиля.