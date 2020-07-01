Тела трех подростков нашли на чердаке дома в Люберцах

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Тела трех подростков обнаружили на чердачном помещении 23-этажного жилого дома в подмосковных Люберцах.
Как сообщили ТАСС в СК по Московской области, внешних признаков насильственной смерти не зафиксировано.
На месте происшествия работают криминалисты. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Генпрокуратура начала проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего.
Сотрудники полиции ранее задержали мужчину, подозреваемого в убийстве школьницы в Тульской области.