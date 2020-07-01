Тела трех подростков нашли на чердаке дома в Люберцах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тела трех подростков обнаружили на чердачном помещении 23-этажного жилого дома в подмосковных Люберцах.

Как сообщили ТАСС в СК по Московской области, внешних признаков насильственной смерти не зафиксировано.

На месте происшествия работают криминалисты. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Генпрокуратура начала проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего.

Сотрудники полиции ранее задержали мужчину, подозреваемого в убийстве школьницы в Тульской области.