Открытое горение на складе с горючим в Уфе ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

Пожар на складе с горючим в Уфе ликвидировали. О происшествии ГУ МЧС по Республике Башкортостан рассказывает в своем официальном телеграм-канале.

Пожарные в борьбе с огнем вынуждены были провести две пенные атаки.

"Открытое горение ликвидировано в 00:05 (22:05 по московскому времени). Пожарные охлаждают конструкции", – сообщается в публикации.

В свою очередь, Роспотребнадзор республики отметил в своем телеграм-канале, что были отобраны пробы воздуха в трех точках жилого района. Анализ будет проведен на предмет выявления 18 вредных веществ. Ведомство пообещало дополнительно сообщить о результатах.

Ранее стало известно о возгорании емкостей для хранения жидкостей на путях необщего пользования предприятия "Уфа-Хим". Уточнялось, что пожар не затронул станцию и вокзал. Инцидент не повлиял на движение поездов.

Для ликвидации огня к месту происшествия отправили пожарный поезд, в котором было 103 тонны воды и 7 тонн пенообразователя.

В Минздраве Башкирии сообщили об одном пострадавшем в результате происшествия. Его в тяжелом состоянии отвезли в ожоговый центр для немедленного оказания медицинской помощи.

Позднее сообщалось, что пожар на складе горюче-смазочных материалов в Уфе локализовали на площади 500 квадратных метров.



Пожар произошел в здании на территории Южного порта