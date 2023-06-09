В Омской области ФСБ задержала за шпионаж бывшего сотрудника оборонного предприятия

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ФСБ России задержала экс-сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Омской области за шпионаж в пользу Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Уточняется, что обвиняемый установил контакт с представителем ФРГ и передавал ему сведения в военной области. В обмен на них россиянину должны были помочь в получении немецкого гражданства.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задокументированы преступные действия фигуранта, направленные на сбор сведений о важных военных объектах Минобороны России, которые стали ему известны в рамках осуществления служебной деятельности", – сказали в спецслужбе.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ("Государственная измена").

Ранее сотрудники УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике задержали шпиона и диверсанта службы внешней разведки (СВР) Украины. Как выяснилось, украинский агент СВР Михаил Михайленко должен был собирать информацию о сотрудниках силового блока, а также местах передвижения и дислокации ВС России в ДНР.

До этого ФСБ задержала жителя Приморского края за шпионаж в пользу украинской военной разведки. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Подозреваемого заключили под стражу.

Украинца осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий России