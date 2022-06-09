Движение перекрыли в Чеховском районе из-за ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение по трассе М2 в Чеховском районе перекрыли из-за ДТП. Об этом рассказали в эфире телеканала Москва 24.

Судя по присланным очевидцем кадрам, авария произошла под мостом.

К месту происшествия прибыли два вертолета.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате столкновения шести машин на трассе в Подмосковье. ДТП произошло в 12:30 на 185-м километре автодороги А107. По предварительным данным, водитель грузовика, перевозившего щебенку, не справился с управлением, что привело к опрокидыванию прицепа фуры на Chevrolet Niva.

