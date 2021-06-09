Подозреваемый в убийстве двух приставов в Сочи признал вину

19:58
Фото: ТАСС/Максим Тищенко
Подозреваемый в убийстве двух сотрудников службы судебных приставов в Сочи полностью признал вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК.
"В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса вину в совершении инкриминируемого ему преступления мужчина признал в полном объеме", – говорится в сообщении.
Утром 9 июня в Сочи произошла стрельба, в ходе которой были убиты двое судебных приставов. Стрелявший добровольно сдался полиции.
В Сочи местный житель устроил стрельбу
По данным следствия, приставы приехали в Адлерский район, чтобы выполнить исполнительные действия по решению суда о сносе незаконно возведенных построек. Однако хозяин потребовал покинуть его территорию и не менее трех раз выстрелил в приставов из охотничьего ружья.
По данным мэрии Сочи, здание, из-за которого произошел конфликт, суд ранее признал самостроем.
В подобной постройке, расположенной по соседству, летом 2019 года случился пожар, который унес жизни 11 человек.
По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела – по статье о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие, и по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
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