Напавший на полицейского в Москве мужчина предстанет перед судом

18:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 23-летнего москвича, напавшего на полицейского.
По данным надзорного ведомства, сотрудник полиции остановил автомобиль, выехавший на встречную полосу. Оказалось, что водитель передвигался без полиса ОСАГО и других регистрационных документов, а также нарушил режим самоизоляции, выехав на автомобиле без пропуска в период действия режима повышенной готовности.
"В ответ на законные требования инспектора о предъявлении документов на автомобиль водитель ударил сотрудника полиции кулаком в лицо, после чего попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан на месте", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы прокуратуры.
В отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Позднее оно было передано в районный суд для рассмотрения по существу. В настоящий момент обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о нападении москвича на фельдшера скорой помощи. Мужчине, находящемуся в состоянии опьянения, не понравилось, что медики были одеты в защитные костюмы и маски. Свое негодование он проявил с помощью применения силы, вытолкав врача на лестничную площадку и ударив его не менее двух раз по голове.
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