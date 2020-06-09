Мотоциклиста с поддельными правами и пакетами мефедрона задержали в столице

17:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Работники ГИБДД задержали в столице подозреваемого в использовании поддельного водительского удостоверения. Кроме того, мотоциклист подозревается в сбыте наркотиков, передает Агентство "Москва" заявление представителей ГУ МВД России по городу.
В отношении задержанного стражи порядка возбудили уголовные дела. По данным ведомства, байкер был остановлен на Зубовском бульваре. Причиной для проверки стало отсутствие регистрационных знаков на транспортном средстве.
Мужчина, управлявший мотоциклом, при проверке нервничал и вел себя неадекватно, поэтому правоохранители решили досмотреть его. В итоге 32-летний водитель открыл мотокофры, где были свертки из полимерного материала черного цвета.
Затем следственно-оперативная группа нашла у мотоциклиста в нагрудном кармане куртки шесть свертков с веществом неизвестного происхождения. Ко всему прочему, у него в рюкзаке был пластиковый бокс с 31 свертком зеленого цвета с веществом порошкообразного типа.
В результате было установлено, что изъятое вещество содержало в своем составе мефедрон. ВУ мужчины, как выяснилось, было фальшивым и сделано с помощью струйной печати. Мотоциклиста заключили под стражу.
Ранее стало известно, что в Москве задержали наркогруппировку с 34,7 килограмма кокаина. Задержанным предъявлено обвинение по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере".
Кроме того, более килограмма героина изъяли у приезжего в Подмосковье. Задержанный пояснил, что приехал на автомобиле, чтобы сделать закладку с наркотиком.
"Московский патруль": в Одинцове задержали подозреваемого в продаже наркотиков
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