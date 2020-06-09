Автобус врезался в остановку в Чехии

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В Чехии рейсовый автобус врезался в остановку. Инцидент случился в городе Сланы в 37 километрах к западу от Праги, передает РИА Новости.

"В результате наезда автобуса на павильон остановки на автобусном вокзале три человека были ранены, один из них ребенок, у него тяжелые ранения", – говорится в сообщении.

К месту происшествия оперативно выехали экстренные службы. Отмечается, что пострадавших переправляли в больницу на вертолете скорой помощи. Причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее сообщалось об аварии с участием двух пассажирских автобусов в Ингушетии. В результате столкновения транспортных средств пострадали порядка 19 человек. Все они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.