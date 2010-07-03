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15:21

Жизни девочки, тонувшей в бассейне в Подмосковье, ничего не угрожает

происшествия

15:21

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Следователи в Московской области проверят информацию СМИ о ребенке, который во время соревнований по плаванию в детском лагере мог "наглотаться воды". Об этом говорится на сайте СУ СК по региону.

"Организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел в детском оздоровительном лагере в Поварово.

Ранее в нескольких СМИ сообщалось, что 11-летняя девочка погибла в бассейне. Позднее информацию опровергли. По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, жизни девочки ничего не угрожает.

"Со слов директора лагеря, девочка 11 лет, москвичка, во время занятий отряда в открытом бассейне хлебнула воды, закашлялась. Тренер и вожатый отвели девочку на осмотр к врачу, сообщили о случившемся родителям. Было принято решение на всякий случай отправить ребенка на скорой в ЦРБ для осмотра", – цитирует РИА Новости омбудсмена.

Девочка продолжит отдыхать в лагере.

Ранее сообщалось, что мальчик 2005 года рождения умер во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области. Известно только, что медики проводили реанимационные мероприятия, но безуспешно.

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