Мотоциклист столкнулся с автобусом на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мотоциклист столкнулся с маршрутным автобусом в столичном районе Митино.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГИБДД по городу, инцидент произошел в районе дома 29 по Пятницкому шоссе.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, он госпитализирован. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

8 июня водитель мотоцикла погиб в ДТП с участием легкового автомобиля в Подмосковье.