Опубликованы кадры предполагаемой атаки ВСУ по учебному центру под Воронежем

Видео: телеграм-канал Baza

Некоторые телеграм-каналы опубликовали видео предполагаемой атаки украинских военных по учебному центру имени Чкалова в Борисоглебске под Воронежем.

На кадрах предположительно зафиксированы атаки ночью 9 апреля трассирующих снарядов, затем звучат взрывы. По информации телеграм-канала Baza, два БПЛА влетели одновременно в здание.

На данный момент, как уточняет ряд телеграм-каналов, о повреждениях и пострадавших не поступало информации. При этом в Минобороны РФ пока не прокомментировали этот инцидент.

Ранее стало известно, что силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. Последствия на земле уточняются, добавил он.

