09 апреля, 12:23Происшествия
Опубликованы кадры предполагаемой атаки ВСУ по учебному центру под Воронежем
На кадрах предположительно зафиксированы атаки ночью 9 апреля трассирующих снарядов, затем звучат взрывы. По информации телеграм-канала Baza, два БПЛА влетели одновременно в здание.
На данный момент, как уточняет ряд телеграм-каналов, о повреждениях и пострадавших не поступало информации. При этом в Минобороны РФ пока не прокомментировали этот инцидент.
Ранее стало известно, что силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. Последствия на земле уточняются, добавил он.
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