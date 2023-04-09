Трое подростков провалились на пруду под лед в Тверской области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трое подростков провалились на пруду под лед в населенном пункте Мермерины Калининского района Тверской области, сообщается в телеграм-канале прокуратуры региона.

"Двоих мальчиков очевидцы извлекли живыми, один подросток погиб", – отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время прокуратура Калининского района устанавливает все обстоятельства и причины случившегося. По итогу проверки эксперты дадут оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

В данный момент на место происшествия выехал прокурор Калининского района Фуад Гасанов.

Ранее сообщалось, что основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лед во время отдыха в Ярославской области. Позже водолазы нашли в воде тело Свиргунова, мужчина был опознан.



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