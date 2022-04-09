Пожар произошел в торговом центре в Усинске

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Пожар начался в торговом центре "Северное сияние" в Усинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве отметили, что возгорание на площади 200 квадратных метров произошло в помещении торгового центра, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома на улице Нефтяников. Проводится эвакуация жильцов.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что два ребенка погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в Новосибирской области. В региональном управлении СК РФ пояснили, что многодетная семья проживала в поселке Низовке. По предварительным данным, когда произошел пожар, глава семьи был пьян, он не пострадал. Мать детей была на работе. Уточняется, что в доме был установлен дымовой пожарный извещатель.