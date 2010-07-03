Женщина пострадала при пожаре в квартире в Домодедове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина пострадала при пожаре, который произошел во вторник утром в городском округе Домодедово, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Возгорание произошло в квартире на улице 1-ая Коммунистическая. Специалисты ликвидировали пожар в 7:10.

"В результате происшествия пострадала женщина – она отравилась угарным газом", – сообщили в пресс-службе.

Как уточняется, женщина находится в больнице. Обстоятельства произошедшего устанавливают.