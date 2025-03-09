К месту аварии на МСД направили медицинский вертолет

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На место дорожно-транспортного происшествия на Московском скоростном диаметре направили медицинский вертолет, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что вертолет прилетал для транспортировки пострадавших в аварии.

В столкновении двух автомобилей на Московском скоростном диаметре в районе улицы Березовая аллея пострадали три человека. Водитель одной из машин оказался на проезжей части после столкновения.

Ранее авария произошла в районе 37-го километра МКАД. Несколько машин столкнулись неподалеку от съезда № 38. На месте происшествия работали оперативные службы столицы. К настоящему моменту движение в районе ДТП восстановлено.