09 марта, 16:37Происшествия
К месту аварии на МСД направили медицинский вертолет
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
На место дорожно-транспортного происшествия на Московском скоростном диаметре направили медицинский вертолет, сообщает "Газета.ру".
Уточняется, что вертолет прилетал для транспортировки пострадавших в аварии.
В столкновении двух автомобилей на Московском скоростном диаметре в районе улицы Березовая аллея пострадали три человека. Водитель одной из машин оказался на проезжей части после столкновения.
Ранее авария произошла в районе 37-го километра МКАД. Несколько машин столкнулись неподалеку от съезда № 38. На месте происшествия работали оперативные службы столицы. К настоящему моменту движение в районе ДТП восстановлено.
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