Самолет Москва – Ростов-на-Дону совершил посадку в Шереметьево

Фото: flightradar24.com

Самолет Sukhoi Superjet 100 рейса Москва – Ростов-на-Дону совершил посадку в Шереметьево из-за технических неполадок, передает ТАСС.

SSJ-100 вылетел из аэропорта около 11:00. На борту находилось порядка 80 человек.

По предварительным данным, после вылета у воздушного судна сработал датчик неисправности. Экипаж принял решение вернуться назад. Пассажиров направят в Ростов-на-Дону другим бортом Sukhoi Superjet.

28 февраля Boeing 777, следовавший из Москвы в Бангкок, благополучно приземлился в аэропорту Внуково. Когда лайнер вошел в воздушное пространство Казахстана, экипаж доложил о трещине на лобовом стекле.

На его борту находилось более 190 пассажиров и 14 членов экипажа. Никто не пострадал.