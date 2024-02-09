Умер мужчина, раненный 3 февраля при ударе ВСУ по Лисичанску

Фото: ТАСС/Александр Река

Мужчина, который получил тяжелые ранения после обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске 3 февраля, скончался в больнице. Об этом сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко, ее цитирует телеграм-канал правительства республики.

По ее данным, пациенту было 36 лет, он находился в крайне тяжелом состоянии. Медики сделали все возможное, чтобы его спасти, но полученные им в результате обстрела травмы оказались несовместимы с жизнью, добавила Пащенко.

В сообщении уточняется, что еще три пациента, находившиеся в здании пекарни, остаются в Луганской республиканской клинической больнице, их состояние удалось стабилизировать.

Пекарня попала под обстрел украинских войск 3 февраля. Изначально сообщалось о 28 погибших, еще 10 удалось извлечь из-под завалов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся чудовищным террористическим актом. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удар ВСУ по Лисичанску.

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