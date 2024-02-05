Песков назвал чудовищным террористическим актом удар ВСУ по Лисичанску

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске – чудовищный террористический акт, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Именно, кроме как террористический акт, это по-другому назвать нельзя. <...> Количество жертв говорит о чудовищности этого террористического акта", – сказал он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, специальная военная операция будет продолжена, чтобы в дальнейшем среди гражданских не было жертв.

Город Лисичанск, расположенный в ЛНР, подвергся обстрелу ВСУ 3 февраля. В результате атаки погибли 28 человек, еще 10 удалось спасти из-под завалов. По информации первого зампреда правительства ЛНР Юрия Говтвина, среди погибших – беременная женщина и ее пятилетний ребенок.

При этом пекарня, по которой была нанесена атака ВСУ, являлась гражданским объектом, совмещенным с кафе, подчеркнул он. В настоящий момент 6 человек находятся в больнице, 4 из них в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

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