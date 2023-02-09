Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 16 546

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Количество погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 16 546 человек. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

По его словам, в результате происшествия пострадали 66 132 гражданина.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Эрдоган назвал ЧП самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. В связи с трагедией в стране объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

Эрдоган также назвал область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца. Особый режим будет действовать в 10 провинциях Турции.



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