Грузовик наехал на двух пешеходов на Большой Переяславской улице

Грузовой автомобиль сбил двух пешеходов на Большой Переяславской улице. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"На Большой Переяславской улице в районе дома 50 грузовой автомобиль наехал на двух пешеходов на пешеходном переходе. На месте работают городские службы", – говорится в сообщении.

Как сообщили в ГИБДД, от госпитализации отказалась одна из пострадавших. Автомобиль был перемещен к обочине, поэтому он не мешает движению.

7 февраля водитель сбил двух пешеходов на севере Москвы. Пострадавшие были госпитализированы.

