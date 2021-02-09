Две школьницы погибли при падении с высоты в Самаре

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Прокуратура начала расследование после падения двух девочек с высоты в Самаре. Об этом говорится на сайте регионального надзорного ведомства.
"На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выезжал прокурор Самарской области", – уточняется в сообщении.
Ведомство выясняет обстоятельства трагедии.
Как сообщили в эфире телеканала "Россия 1", инцидент произошел 9 февраля на Киевской улице. Погибшим было по 12 лет.
Ранее школьница умерла от отравления наркотиками в Подмосковье. Накануне произошедшего она вышла из дома и не вернулась.