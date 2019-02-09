Один человек пострадал в ДТП на МКАД

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Один человек пострадал в ДТП на 50-м километре МКАД в районе пересечения с улицей генерала Дорохова.

Как сообщает телеканал Москва 24, в настоящее время движение в районе аварии затруднено.

Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты для объезда.