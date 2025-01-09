SABC News: внука Нельсона Манделы задержали за угон автомобиля

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Внука экс-президента ЮАР и лауреата Нобелевской премии Нельсона Манделы арестовали за угон автомобиля. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на SABC News.

Вместе с внуком Манделы в доме в Йоханнесбурге были арестованы женщина и трое подозреваемых. Сотрудники полиции рассказали, что сообщение о продаже белой Toyota Corolla было получено незадолго до задержания.

Кроме того, во время обыска дома правоохранители нашли незарегистрированное огнестрельное оружие.

Ранее электрический пикап Cybertruck взорвался около отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе, который принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу. В результате случившегося погиб человек, находившийся внутри машины. Еще семь пострадали.

Автомобиль остановился около стеклянных дверей отеля, после чего из него пошел дым. Затем произошел мощный взрыв. По данным СМИ, полиция расследует произошедшее как потенциальный теракт. Следователи уже установили, что в машине находилась пиротехника.