ПВО сбила ночью 15 БПЛА над тремя регионами России

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 8 на 9 января ликвидировали 15 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Краснодарским краем, Брянской и Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

Уточняется, что пять беспилотников перехвачены над Белгородской областью и один ликвидирован в небе Брянской области. Еще девять уничтожены над Краснодарским краем.

Между тем ВСУ пытались создать экологическую катастрофу в Азовском море, атаковав управляемой ракетой емкость от нефтепродуктов в порту Бердянска. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, удар был прицельный в одну из пустых емкостей хранения нефтепродуктов. Балицкий назвал атаку ВСУ "бессмысленной и циничной".