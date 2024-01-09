Человек погиб после стрельбы недалеко от Белого дома в США

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Стрельба произошла в нескольких кварталах от Белого дома, есть один погибший. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Американские правоохранители уточнили, что происшествие случилось утром 9 января. Полиция прибыла на место инцидента около 05:00 по местному времени (в 13:00 по Москве).

"Там был взрослый мужчина без сознания, не дышал, это дело об убийстве", – говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что мужчина погиб в медучреждении.

Ранее правоохранители США подтвердили смерть одного из учеников в результате стрельбы в школе города Перри штата Айова. Жертвой трагедии стал ученик шестого класса. Также различные травмы получили еще четверо учащихся и сотрудник школьной администрации, уточнил представитель следственного управления Митч Мортведт.

Отмечается, что стрельбу начал 17-летний ученик этой школы Дилан Батлер. Он был вооружен помповым ружьем и пистолетом.

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