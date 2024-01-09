Минимум три человека погибли при подрыве автобуса в Кабуле – СМИ

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Автобус подорвался в Кабуле, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В результате происшествия погибли три человека. Еще четверо пострадали. Инцидент произошел в 15:50 (14:20 по московскому времени). Транспортное средство подорвалось на фугасе.

Это не первое подобное ЧП, произошедшее в афганской столице в этом году. 6 января стало известно о двух погибших в результате взрыва автобуса в Кабуле. Кроме того, еще 14 человек пострадали, их отвезли в медучреждение. В российское посольство не поступала информация о россиянах, пострадавших при взрыве.

В ноябре прошлого года из-за взрыва пассажирского автобуса в районе Дашт-е Барчи в столице Афганистана погибли семь человек.

Еще 20 человек в результате ЧП были ранены, отметил представитель столичной полиции Халид Задран.



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