09 января, 17:11Происшествия
Минимум три человека погибли при подрыве автобуса в Кабуле – СМИ
Фото: 123RF/bryanwilkinson
Автобус подорвался в Кабуле, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
В результате происшествия погибли три человека. Еще четверо пострадали. Инцидент произошел в 15:50 (14:20 по московскому времени). Транспортное средство подорвалось на фугасе.
Это не первое подобное ЧП, произошедшее в афганской столице в этом году. 6 января стало известно о двух погибших в результате взрыва автобуса в Кабуле. Кроме того, еще 14 человек пострадали, их отвезли в медучреждение. В российское посольство не поступала информация о россиянах, пострадавших при взрыве.
В ноябре прошлого года из-за взрыва пассажирского автобуса в районе Дашт-е Барчи в столице Афганистана погибли семь человек.
Еще 20 человек в результате ЧП были ранены, отметил представитель столичной полиции Халид Задран.
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