В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности

Фото: ТАСС/Павел Колядин

Сигнал воздушной тревоги, предупреждающий жителей о ракетной опасности, отменили в Белгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии города.

"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", – указано в сообщении.

Вечером 8 января в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО сбили 10 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. Атака была пресечена в 21:30.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что двое мужчин и женщина получили осколочные ранения во время обстрела со стороны ВСУ. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.



Четыре ребенка оказались в реанимации после обстрела Белгорода