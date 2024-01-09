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00:09

Происшествия

В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности

Фото: ТАСС/Павел Колядин

Сигнал воздушной тревоги, предупреждающий жителей о ракетной опасности, отменили в Белгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии города.

"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", – указано в сообщении.

Вечером 8 января в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО сбили 10 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. Атака была пресечена в 21:30.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что двое мужчин и женщина получили осколочные ранения во время обстрела со стороны ВСУ. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Четыре ребенка оказались в реанимации после обстрела Белгорода

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