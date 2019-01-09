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18:00 (обновлено 09.01.2019 20:38)

Зарезавший полицейского в Подольске признал вину

происшествия

18:00

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Фото: СК РФ

Мужчина, которого задержали по подозрению в убийстве полицейского в Подольске, дал признательные показания. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка СК.

На допросе подозреваемый рассказал обо всех обстоятельствах совершенного им преступления. Кроме того, он подтвердил сведения о том, что является уроженцем Чувашии и ранее был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.


Сейчас с ним проводят следственные действия. Сотрудники СК намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Утром 9 января сотрудника тверского УВД убили в Подольске в ходе бытового конфликта. Полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей. По предварительным данным, трагедия произошла в доме знакомой погибшего. Присутствовавшие выпивали, и в какой-то момент мужчины повздорили на почве ревности. Спустя некоторое время подозреваемого задержали.

происшествия

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