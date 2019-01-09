Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске

Фото: СК РФ

Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в подмосковном Подольске. Им оказался житель Республики Чувашия 1978 года рождения, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 9 января. Полицейский, проходивший службу в Тверской области, находился в гостях у своей знакомой, где распивал алкогольные напитки с ее соседом.

В какой-то момент между мужчинами возник конфликт. Один из них нанес другому удар ножом в область шеи. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

По предварительной версии, убийство произошло на почве ревности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Установлено, что у мужчины уже есть судимость за посягательство на жизнь сотрудника полиции. В момент происшествия полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей.