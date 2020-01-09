В Подольске убили полицейского

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В подмосковном Подольске в ходе бытового конфликта убили сотрудника полиции, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Тверской области.

Убитым является сотрудник МВД РФ по Тверской области. Полицейский находился в доме своей знакомой в Подмосковье во внеслужебное время.

В настоящее время ведется розыск злоумышленника. Устанавливаются все детали произошедшего.