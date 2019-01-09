Дело возбудили после убийства полицейского в Подольске

По факту убийства сотрудника полиции в Подольске возбуждено уголовное дело.
Как сообщила Агентству "Москва" старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий, инцидент произошел 9 января. Полицейский, проходивший службу в Тверской области, был в гостях у своей знакомой. Там он распивал алкогольные напитки с ее соседом.
В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, в результате которого один нанес другому удар ножом в область шеи. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. По предварительной версии, убийство произошло на почве ревности.
В настоящий момент полиция ведет розыск подозреваемого. Установлено, что у мужчины уже есть судимость за посягательство на жизнь сотрудника полиции.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске в ходе бытового конфликта убили сотрудника МВД РФ по Тверской области.
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