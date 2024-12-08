"Известия": указ Петра I подменили в Российском военно-историческом архиве

08 декабря, 04:23Происшествия
Фото: autographauctions.eu
В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) нашли подделку документа "Указ императора Петра I от 11.11.1723 г.". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.
Руководство архива обратилось в полицию. В заявлении было указано, что ценный документ был выставлен на торги на сайте аукционного дома International Autograph Auctions Europe S.L. в Испании.
Обнаруженный документ попросили проверить на предмет принадлежности к составу фондов архива. В данный момент правоохранители ведут расследование по факту кражи подлинника указа.
Похожий документ, датированный 11 ноября 1723 года, действительно выставлен на сайте указанного аукционного дома. Его стоимость оценивается в 80–100 тысяч евро.
В октябре правоохранительные органы Москвы начали проверку после информации о подмене в РГВИА одного из первых указов Петра II. Неизвестные подменили "Указ императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова 9 сентября 1727 года".
Спустя несколько дней стало известно, что пропавший документ продали на аукционе во Франции. Указ Петра II был продан по итогам торгов за 3 120 евро – около 330 тысяч рублей.
Посольство России в Париже заявило, что добивается отмены сделки по продаже французским аукционным домом Aguttes подлинника указа Петра II. Ведомство также потребовало вернуть документ в Россию.
Однако в аукционном доме заявили, что не станут отменять сделку, поскольку Центральный офис по борьбе с торговлей культурными ценностями (OCBC), который проводил расследование данного дела, не обнаружил причин для прерывания продажи документа.
"Безопасный город": указ Петра II украден из Российского военно-исторического архива