"Известия": указ Петра I подменили в Российском военно-историческом архиве

Фото: autographauctions.eu

В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) нашли подделку документа "Указ императора Петра I от 11.11.1723 г.". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Руководство архива обратилось в полицию. В заявлении было указано, что ценный документ был выставлен на торги на сайте аукционного дома International Autograph Auctions Europe S.L. в Испании.

Обнаруженный документ попросили проверить на предмет принадлежности к составу фондов архива. В данный момент правоохранители ведут расследование по факту кражи подлинника указа.

Похожий документ, датированный 11 ноября 1723 года, действительно выставлен на сайте указанного аукционного дома. Его стоимость оценивается в 80–100 тысяч евро.

В октябре правоохранительные органы Москвы начали проверку после информации о подмене в РГВИА одного из первых указов Петра II. Неизвестные подменили "Указ императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова 9 сентября 1727 года".

Спустя несколько дней стало известно, что пропавший документ продали на аукционе во Франции. Указ Петра II был продан по итогам торгов за 3 120 евро – около 330 тысяч рублей.

Посольство России в Париже заявило, что добивается отмены сделки по продаже французским аукционным домом Aguttes подлинника указа Петра II. Ведомство также потребовало вернуть документ в Россию.

Однако в аукционном доме заявили, что не станут отменять сделку, поскольку Центральный офис по борьбе с торговлей культурными ценностями (OCBC), который проводил расследование данного дела, не обнаружил причин для прерывания продажи документа.