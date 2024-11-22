Mercedes Леонида Брежнева выставлен на аукцион за 28 млн рублей

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Mercedes генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева выставили на торги за 28 миллионов рублей, сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".

Речь идет о модели 450 SLC в особенной комплектации, подаренной Брежневу в 1973 году, когда он впервые совершил официальный визит в ФРГ после подписания Московского договора.

Спустя семь лет Брежнев передал Mercedes сыну своего лучшего друга Игоря Щелкова. Автомобиль хранился в их семье с 1980 года. Сейчас он является раритетно-исторической ценностью XX века. Аукцион состоится 23 ноября.

Ранее бриллиантовое ожерелье, кисточки которого якобы были частью украшения французской королевы Марии-Антуанетты, продали на аукционе Sotheby's более чем за 4,8 миллиона долларов. Оно было представлено в 1979 году на выставке Американского музея естественной истории и, как утверждалось, было создано в 1776 году и подарено герцогине Мальборо королем Георгом III.

