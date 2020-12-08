Житель Хабаровского края уснул на воткнутой в подушку игле

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В Комсомольске-на-Амуре мужчина получил ранение позвоночника из-за того, что лег спать на швейную иглу, находящуюся в подушке. Врачам удалось спасти пациента, сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Хабаровского края Даниил Зайцев.

Специалисты поставили 38-летнему мужчине диагноз "слепое колотое ранение позвоночника на уровне шейных позвонков С1–С2". Его доставили в нейрохирургическое отделение ККБ № 2 в Хабаровске. Длина иглы составила 2,5 сантиметра.

Удаление обломка швейной иглы врачи проводили под рентген-мониторингом и с использованием операционного микроскопа.

"Особенность данного случая заключается в том, что игла вонзилась довольно глубоко, прошла в 1–2 миллиметрах от сонной и позвоночной артерий и остановилась в 1 миллиметре от спинного мозга. Пациент мог просто не проснуться, после того как лег спать на подушку с иглой", – поделился Зайцев.

По словам потерпевшего, обломок швейной иглы он обнаружил после того, как проснулся. Позже его стали беспокоить боли в шее. Поняв, что остаток иглы вонзился в тело, мужчина попытался самостоятельно его извлечь, но безуспешно, так как игла вошла глубоко в мышцы.

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