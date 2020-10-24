В Китае пиявка прожила в горле ребенка больше года

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Врачи обнаружили в горле пятилетнего ребенка в Китае пиявку. Как пишет Daily Mail, она попала в его организм более года назад.

Отмечается, что ребенок жаловался на проблемы с дыханием и постоянную боль в горле. Родители пытались вылечить сына самостоятельно, но его самочувствие не улучшалось.

Пиявку размером с ладонь взрослого человека извлекли во время медосмотра. По мнению врачей, она попала в организм мальчика через выпитую некачественную воду.

Ранее в Дагестане врачи спасли женщину, которой во время сна в рот заползла метровая змея. Инцидент произошел, когда жительница села Леваши заснула на улице под деревом.