Пожар в здании в Наро-Фоминске полностью ликвидирован

Двухэтажное здание с автомойкой и кафе загорелось в Наро-Фоминске
Пожарные ликвидировали возгорание в Наро-Фоминске. Его площадь составила 600 квадратных метров, сообщает Агентство "Москва".
В 19:20 пожар был полностью потушен. Пострадавших в результате происшествия нет.
Телеканал Москва 24 передавал, в Наро-Фоминске загорелось двухэтажное здание с автомойкой и кафе. Город заволокло дымом, видимость на дорогах упала. Уточнялось, что пламя уничтожило крышу.
Еще один пожар произошел в Одинцовском городском круге. Площадь возгорания в гостиничном комплексе составила более тысячи квадратных метров.
По предварительным данным, эвакуировали 19 человек. Никто не пострадал.