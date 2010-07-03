Пожар в здании в Наро-Фоминске полностью ликвидирован

Двухэтажное здание с автомойкой и кафе загорелось в Наро-Фоминске

Пожарные ликвидировали возгорание в Наро-Фоминске. Его площадь составила 600 квадратных метров, сообщает Агентство "Москва".

В 19:20 пожар был полностью потушен. Пострадавших в результате происшествия нет.

Телеканал Москва 24 передавал, в Наро-Фоминске загорелось двухэтажное здание с автомойкой и кафе. Город заволокло дымом, видимость на дорогах упала. Уточнялось, что пламя уничтожило крышу.

Еще один пожар произошел в Одинцовском городском круге. Площадь возгорания в гостиничном комплексе составила более тысячи квадратных метров.

По предварительным данным, эвакуировали 19 человек. Никто не пострадал.