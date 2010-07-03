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Происшествия

11:57

Пожар в гостинице в Подмосковье потушили

происшествия

Фото: МЧС России

Пожарные ликвидировали открытое горение в гостиничном комплексе в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как уточняет канал "360", пожар начался начался в гостиничном номере на третьем этаже. Причиной пожара могла стать большая нагрузка на электросети.

Изначально площадь пожара составляла 400 квадратных метров, затем она увеличилась. Спасателям удалось локализовать огонь на площади 1050 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседние постройки, в том числе на частный сектор. В настоящее время пожарные начали проливку здания.

В гостинице находились 30 человек, в том числе 20 постояльцев. Из здания были эвакуированы 29 человек. Еще один постоялец мог уехать самостоятельно, информация о нем уточняется.

Ранее частный двухэтажный дом с гаражом и другими пристройками сгорел на Каширском шоссе. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пожарные смогли локализовать пожар, огонь не перекинулся на соседние постройки. Однако сам дом выгорел полностью.

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