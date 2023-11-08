Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах гибели депутата ЛНР

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Луганской Народной Республике (ЛНР) Давиду Осипову представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах гибели депутата ЛНР Михаила Филипоненко. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

В сообщении напомнили, что центральный аппарат ведомства контролирует ход расследования уголовного дела.

Утром 8 ноября под днищем машины Филипоненко произошел взрыв неустановленного устройства, из-за чего депутат погиб. В СК отмечали, что взрывное устройство было заложено под водительское сиденье.

СК возбудил уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт"), части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и части 1 статьи 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ").

До этого депутат регионального парламента Юрий Юров сообщил, что Филипоненко погиб в Луганске. При этом он рассказал, что 21 февраля на депутата Народного совета ЛНР уже пытались совершить покушение. Так, по его словам, возле здания представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) был подорван автомобиль Филипоненко.

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