08 ноября, 15:47Происшествия
Задержан напавший на полицейских на станции метро "Площадь Революции"
Фото: МВД МЕДИА
В Москве задержали гражданина 2001 года рождения, который напал на полицейских на станции метро "Площадь Революции". О происшествии сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.
Уточняется, что сотрудники полиции остановили молодого человека для проверки документов, после чего он стал вести себя агрессивно.
"На неоднократные требования стражей правопорядка о прекращении противоправного поведения мужчина не реагировал, после чего начал оказывать активное сопротивление, причинив правоохранителям телесные повреждения", – отмечается в материале полиции.
Правоохранители вынуждены были применить силу к гражданину, надеть на него наручники и доставить в отдел полиции. Там были составлены материалы по статьям 20.1 и 18.8 КоАП РФ.
Ранее судебный пристав со стрельбой задержал напавшего с ножом на женщину и 14-летнего подростка на улице Кирова в подмосковных Люберцах. Мужчина оказал сопротивление правоохранителям. В отношении злоумышленника завели уголовное дело.
Пострадавших госпитализировали, им оказали помощь. Задержанный мужчина также находится в больнице. Следователи и криминалисты работают на территории ЧП. По завершении осмотра будет назначен ряд экспертиз.
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