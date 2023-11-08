Две пенсионерки избили солиста группы "БумеR" в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

Две пенсионерки избили солиста шансон-группы "БумеR" Игоря Кулинича в Москве. У него повреждено ухо и разбит нос, пишет "Подъем".

По информации продюсера коллектива Никиты Надыктова, конфликт произошел из-за того, что одна из женщин оскорбила жену музыканта.

"Они соседи просто. Одна женщина сказал Игорю, что его жена проститутка и устраивает оргии. Игорь спросил: "А вы откуда знаете? Участвовали в этих оргиях?" После этого она набросилась на него с кулаками", – рассказал он.

Отмечается, что Кулинич не ответил физически, но написал заявление в полицию, потому что он пострадал. Также, по словам Надыктова, из-за этих женщин страдают все жильцы, так как они "неадекватные", "сумасшедшие" и на них все жалуются.

Продюсер добавил, что серьезных травм у артиста нет, случившееся не повлияет на график концертов. Однако на данный момент Кулинич испытывает проблемы со слухом, но Надыктов считает, что он восстановится к выступлению.

По данным СМИ, нападавшие – продавщица икон и ее свекровь.

Ранее 25-летний мужчина напал на 83-летнего пенсионера в вестибюле станции "Орехово" московского метро. Он беспричинно нанес ему несколько ударов руками.

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