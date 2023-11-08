Автомобиль въехал в магазин Первоуральска в Свердловской области

Фото: телеграм-канал "ГИБДД Свердловской области"

Автомобиль, за рулем которого находилась женщина в трезвом состоянии, въехал в магазин "Кировский" в Первоуральске Свердловской области. Люди не пострадали, сообщается в телеграм-канале региональной ГИБДД.

Ведомство уточнило, что ДТП произошло на улице Ленина.

"Женщина, 1958 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего въехала в торговое здание, повредив четыре стеклопакета", – отмечается в сообщении.

Стаж водителя составляет 13 лет, в момент аварии она была пристегнута ремнем безопасности.

Виновница объяснила, что при движении перепутала педали газа и тормоза.

Ранее сообщалось о ДТП на внутренней стороне 52-го километра МКАД в районе развязки со Сколковским шоссе. Тогда на проезжую часть опрокинулся грузовик, в связи с нештатной ситуацией на участке дороги перекрывали две из пяти полос движения.

До этого на внешней стороне 23-го километра МКАД столкнулись несколько автомобилей. Из-за этого на автодороге было нарушено движение – водители могли объехать ДТП по 2 полосам из 6.

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