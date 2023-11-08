Голый россиянин разгуливал по улицам Таиланда и напал на мотоциклиста

Фото: телеграм-канал SHOT

Россиянин вышел голым на таиландскую улицу в районе Бангламунг и напал на мотоциклиста, пишет The Pattaya News.

23-летний гражданин РФ пугал прохожих и кричал на них. В какой-то момент он заметил пару мотоциклистов, остановившихся на красный свет. Россиян решил ударить по голове водителя скутера.

Задержать мужчину удалось лишь с помощью двадцати полицейских, которым злоумышленник оказывал сопротивление, пишет издание. Кроме того, гражданин РФ отказался сотрудничать с правоохранителями. Отмечается, что он не мог или не хотел говорить на тайском или английском языке.

По данным СМИ, россиянин угрожал полицейским, журналистам, прохожим и врачам до тех пор, пока ему не ввели успокоительное. Пока что неизвестно, употреблял ли мужчина наркотики. Он также не смог дать показания из-за своего возбужденного состояния. В скором времени ему предъявят обвинение.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали пьяного пассажира самолета, летевшего из Гуанчжоу, в аэропорту Шереметьево. Он ругался и рассказал о бомбе под своей футболкой. Злоумышленником оказался 39-летний житель Свердловской области. Взрывное устройство у него не обнаружили.

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